கிரிக்கெட்

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் எந்தவொரு ஊழலையும் சகித்துக்கொள்ளாது; தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் -புதிய தலைவர் ரூபா குருநாத் + "||" + Tamil Nadu Cricket Association Will not tolerate any corruption Appropriate action will be taken The new leader is Rupa Gurunath

