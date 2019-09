உலக செய்திகள்

விக்ரம் லேண்டரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை: நாசா + "||" + Chandrayaan's Vikram Had "Hard Landing, Not Able To Locate Lander": NASA

விக்ரம் லேண்டரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை: நாசா