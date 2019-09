உலக செய்திகள்

சவூதி அரேபியா முதல் முறையாக சுற்றுலா விசாக்களை வழங்க உள்ளது + "||" + Saudi Arabia to offer tourist visas for first time

சவூதி அரேபியா முதல் முறையாக சுற்றுலா விசாக்களை வழங்க உள்ளது