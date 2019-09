மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட 16% அதிகம் பெய்துள்ளது + "||" + The southwest monsoon in Tamil Nadu is 16% higher than normal

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட 16% அதிகம் பெய்துள்ளது