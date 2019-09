தேசிய செய்திகள்

பூடானில் இந்திய ராணுவத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர் விபத்து -2 விமானிகள் உயிரிழப்பு + "||" + An Indian Army Cheetah helicopter crashed in Bhutan in which both the pilots lost their lives

