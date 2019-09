தேசிய செய்திகள்

குடும்பத்தினர் மூலம் வெளியிடும் ப.சிதம்பரத்தின் ‘டுவிட்டர்’ பதிவுகள் வழக்கு விசாரணையை பாதிக்கிறது - டெல்லி ஐகோர்ட்டில் சி.பி.ஐ. வாதம் + "||" + The family's publication of PC Chidambaram's Twitter accounts influences the prosecution - CBI on Delhi HighCourt Argument

குடும்பத்தினர் மூலம் வெளியிடும் ப.சிதம்பரத்தின் ‘டுவிட்டர்’ பதிவுகள் வழக்கு விசாரணையை பாதிக்கிறது - டெல்லி ஐகோர்ட்டில் சி.பி.ஐ. வாதம்