தேசிய செய்திகள்

கேரள மாநிலத்தில் விதி மீறி கட்டிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை 138 நாளில் இடித்து தள்ள வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + SC directs demolition to be completed in 138 days and payment of ₹25 lakh each as interim compensation

கேரள மாநிலத்தில் விதி மீறி கட்டிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை 138 நாளில் இடித்து தள்ள வேண்டும் - சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு