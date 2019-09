உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதிகளுக்கு பென்சன் தரும் ஒரே நாடு பாகிஸ்தான் தான்: இந்தியா விமர்சனம் + "||" + Can Pakistan PM deny that more than 130 UN-designated terrorists are on Pakistani soil?"

