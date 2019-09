தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டு இருந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்துக்கு எதிரான வழக்கை விசாரிக்க அரசியல் சாசன அமர்வு + "||" + SC sets up 5-judge Constitution Bench to hear pleas challenging Centre's move on Article 370

