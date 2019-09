தேசிய செய்திகள்

புதிய நீர் கொள்கை விரைவில் அமலுக்கு வரும் - மத்திய அரசு உறுதி + "||" + Centre will soon come out with an updated National Water Policy

புதிய நீர் கொள்கை விரைவில் அமலுக்கு வரும் - மத்திய அரசு உறுதி