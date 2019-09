தேசிய செய்திகள்

தமிழின மக்கள் ஒன்றுபட்டு ஒரே குரலில் பேசினால் தமிழின் மேன்மை அனைவராலும் ஏற்கப்படும்; ப. சிதம்பரம் + "||" + If the Tamil people speak in unison, the superiority of Tamil will be accepted by all; P. Chidambaram

தமிழின மக்கள் ஒன்றுபட்டு ஒரே குரலில் பேசினால் தமிழின் மேன்மை அனைவராலும் ஏற்கப்படும்; ப. சிதம்பரம்