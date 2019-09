உலக செய்திகள்

நைஜீரியா நாட்டில் மத பள்ளியில் 500 கொத்தடிமைகள் மீட்பு + "||" + Rescue of 500 clusters of religious school in Nigeria

நைஜீரியா நாட்டில் மத பள்ளியில் 500 கொத்தடிமைகள் மீட்பு