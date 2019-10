பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக காங்கிரசார் கண்டன கோஷம் ; போலீசை கண்டதும் தப்பி ஓட்டம்

மாநில செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக காங்கிரசார் கண்டன கோஷம் ; போலீசை கண்டதும் தப்பி ஓட்டம் + "||" + Against PM Modi Congressional slogan Fleeing after seeing the police

பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக காங்கிரசார் கண்டன கோஷம் ; போலீசை கண்டதும் தப்பி ஓட்டம்