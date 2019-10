சினிமா செய்திகள்

ஷோலே படத்தில் நடித்த பழம்பெரும் நடிகரான விஜு கோட்டே காலமானார் + "||" + Veteran actor Viju Khote dies, best known as Kalia from Sholay

ஷோலே படத்தில் நடித்த பழம்பெரும் நடிகரான விஜு கோட்டே காலமானார்