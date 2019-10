தேசிய செய்திகள்

"சந்திரயான்-2" 98 சதவீத வெற்றி என்பது எனது கருத்தல்ல; குழுவின் கணிப்பு ஆகும் - இஸ்ரோ சிவன் + "||" + 98% success rate for Chandrayaan-2 not my words, it was panels initial assessment: Isro chief K Sivan

