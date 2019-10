தேசிய செய்திகள்

ப.சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது டெல்லி ஐகோர்ட் + "||" + INX media case: Delhi High Court rejects the regular bail petition of Congress leader P Chidambaram in CBI case. He is currently lodged in Tihar jail under CBI judicial custody.

ப.சிதம்பரத்தின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது டெல்லி ஐகோர்ட்