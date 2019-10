தேசிய செய்திகள்

கர்தார்பூர் வழித்தட திறப்பு விழாவிற்கு மன்மோகன் சிங்கிற்கு அழைப்பு விடுப்போம் : பாக்.வெளியுறவுத்துறை மந்திரி + "||" + Will invite former PM Manmohan Singh for Kartarpur corridor inauguration: Pakistan foreign minister

