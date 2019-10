மாநில செய்திகள்

சந்திரயான்-2 ஏவப்பட்ட பிறகு உலக அரங்கில் இந்தியாவின் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது: இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் + "||" + India's Image is raise on world stage after Chandrayaan-2 launch: Former ISRO director

சந்திரயான்-2 ஏவப்பட்ட பிறகு உலக அரங்கில் இந்தியாவின் மதிப்பு உயர்ந்துள்ளது: இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர்