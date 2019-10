தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக முன்னாள் அமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் நீதிமன்றக்காவல் நீட்டிப்பு + "||" + A Delhi Court extends the judicial custody of Karnataka Congress leader DK Shivakumar till 15th October in a money laundering case.

கர்நாடக முன்னாள் அமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாரின் நீதிமன்றக்காவல் நீட்டிப்பு