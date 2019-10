உலக செய்திகள்

காஷ்மீர் மீதான இம்ரான்கான் கூற்றுக்களை உடைக்க அஜித் தோவல் சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்றார் + "||" + Ajit Doval leaves for Saudi Arabia to counter Imrans claims on J&K

காஷ்மீர் மீதான இம்ரான்கான் கூற்றுக்களை உடைக்க அஜித் தோவல் சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்றார்