தேசிய செய்திகள்

காந்தியின் நினைவாக ரூ.150 நாணயத்தை வெளியிட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி + "||" + Ahmedabad: Prime Minister Narendra Modi releases commemorative Rs 150 coins, on the occasion of Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary.

