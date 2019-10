தேசிய செய்திகள்

மோடி-டிரம்புடன் சேர்ந்து செல்பி எடுத்த கர்நாடக சிறுவனை கவுரவித்த அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை + "||" + Modi - American White House honoring Karnataka boy who took cellphone with Trump

மோடி-டிரம்புடன் சேர்ந்து செல்பி எடுத்த கர்நாடக சிறுவனை கவுரவித்த அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகை