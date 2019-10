தேசிய செய்திகள்

“காந்தியின் பாதையில் நடைபோடுவது காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும்தான்” - சோனியா பெருமிதம் + "||" + "Only Congress party to walk in Gandhi's path" - Sonia is proud

“காந்தியின் பாதையில் நடைபோடுவது காங்கிரஸ் கட்சி மட்டும்தான்” - சோனியா பெருமிதம்