கிரிக்கெட்

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி; முதல் சதம் அடித்த இந்தியாவின் மயங்க் அகர்வால் + "||" + 1st Test of India vs SA: Mayank Agarwal scores his first Test century

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி; முதல் சதம் அடித்த இந்தியாவின் மயங்க் அகர்வால்