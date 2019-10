மாநில செய்திகள்

தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிக்க நேர கட்டுப்பாடு குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன் + "||" + Time restriction to fire crackers on the diwally KCKaruppannan

தீபாவளியன்று பட்டாசு வெடிக்க நேர கட்டுப்பாடு குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியிடப்படும் - அமைச்சர் கே.சி.கருப்பணன்