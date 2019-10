தேசிய செய்திகள்

நான் மனம் உடைந்து போனேன்; அழுக்கான காந்திஜி சிலையை சுத்தம் செய்த சமாஜ்வாடி தலைவர் + "||" + SP leader Firoz Khan weeping before the statue of Mahatma Gandhi

நான் மனம் உடைந்து போனேன்; அழுக்கான காந்திஜி சிலையை சுத்தம் செய்த சமாஜ்வாடி தலைவர்