மாநில செய்திகள்

காந்தி உயிரோடு இருந்திருந்தால் பாஜகவின் ஆட்சியை பார்த்து ரத்தக்கண்ணீர் விட்டிருப்பார் - நாராயணசாமி + "||" + Seeing the BJP's rule, he would have had tears of blood Narayanasamy

காந்தி உயிரோடு இருந்திருந்தால் பாஜகவின் ஆட்சியை பார்த்து ரத்தக்கண்ணீர் விட்டிருப்பார் - நாராயணசாமி