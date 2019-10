உலக செய்திகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணு ஆயுத போர் ஏற்பட்டால் உயிர்ப்பலி - பாதிப்பு யாருக்கு அதிகம்? ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + A NUCLEAR WAR BETWEEN INDIA AND PAKISTAN COULD KILL TWICE AS MANY PEOPLE AS WWII, STUDY FINDS

இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணு ஆயுத போர் ஏற்பட்டால் உயிர்ப்பலி - பாதிப்பு யாருக்கு அதிகம்? ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்