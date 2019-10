மாநில செய்திகள்

ராதாபுரம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகளை மீண்டும் எண்ணும் பணி தொடங்கியது + "||" + The counting of votes cast in the Radapuram constituency has begun

ராதாபுரம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகளை மீண்டும் எண்ணும் பணி தொடங்கியது