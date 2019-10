திரைப்பட இயக்குனர் மணிரத்னம் உள்பட 50 பிரபலங்கள் மீது தேசத்துரோக வழக்கு பாய்ந்தது

தேசிய செய்திகள்

திரைப்பட இயக்குனர் மணிரத்னம் உள்பட 50 பிரபலங்கள் மீது தேசத்துரோக வழக்கு பாய்ந்தது + "||" + Mob-lynching row: FIR lodged against Mani Ratnam, Aparna Sen & 48 other celebs who wrote open letter to PM Modi

