உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் இஸ்லாமிய முறைக்கு விரோதமாக வாடிக்கையாளர்களின் தாடியை ஸ்டைலிங் செய்த முடிதிருத்துபவர்கள் கைது + "||" + Barbers detained in Pakistan for styling customer’s beard in un-Islamic way: report

பாகிஸ்தானில் இஸ்லாமிய முறைக்கு விரோதமாக வாடிக்கையாளர்களின் தாடியை ஸ்டைலிங் செய்த முடிதிருத்துபவர்கள் கைது