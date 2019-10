தேசிய செய்திகள்

வெள்ள நிவாரண பணிகளுக்கு ரூ.1,200 கோடி நிதி ஒதுக்கிய மத்திய அரசுக்கு எடியூரப்பா நன்றி + "||" + BS Yediyurappa Thanks Centre For Rs. 1,200 Crore Aid For Floods

வெள்ள நிவாரண பணிகளுக்கு ரூ.1,200 கோடி நிதி ஒதுக்கிய மத்திய அரசுக்கு எடியூரப்பா நன்றி