தேசிய செய்திகள்

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் சாவில் திருப்பம்: சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உறவுக்கார பெண்ணே விஷம் வைத்து தீர்த்து கட்டியது அம்பலம் + "||" + Kerala police dig up graves to investigate mysterious death of 6 in a family

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் சாவில் திருப்பம்: சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு உறவுக்கார பெண்ணே விஷம் வைத்து தீர்த்து கட்டியது அம்பலம்