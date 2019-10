தேசிய செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயில் பணிக்காக மரங்களை வெட்ட எதிர்ப்பு: மும்பையில் போராட்டம் வெடித்தது + "||" + Demonstration of felling trees for Metro Rail work: Struggle broke out in Mumbai

மெட்ரோ ரெயில் பணிக்காக மரங்களை வெட்ட எதிர்ப்பு: மும்பையில் போராட்டம் வெடித்தது