தேசிய செய்திகள்

இந்தியரை மணம் முடித்த பாகிஸ்தானிய பெண்; 34 வருட போராட்டத்திற்கு பின் கிடைத்த இந்திய குடியுரிமை + "||" + Pakistani woman granted Indian citizenship after 34 yrs of her marriage

இந்தியரை மணம் முடித்த பாகிஸ்தானிய பெண்; 34 வருட போராட்டத்திற்கு பின் கிடைத்த இந்திய குடியுரிமை