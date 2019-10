தேசிய செய்திகள்

‘நீட்’ தேர்வில் ஆள் மாறாட்ட மோசடியை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை - அடுத்த ஆண்டு முதல் கண் கருவிழி, கைரேகை பதிவுகள் ஒப்பீடு + "||" + Comparison of first-year eyeball and fingerprint impressions - Action to Prevent Transformer Fraud to NEET Exam

