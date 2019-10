உலக செய்திகள்

2019-ம் ஆண்டிற்கான மருத்துவத்துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்பு + "||" + 2019 Nobel Prize for Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability

