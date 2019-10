உலக செய்திகள்

பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் மேற்கொள்ளவில்லை - எப்.ஏ.டி.எப் குற்றச்சாட்டு + "||" + Pakistan does not take steps to eradicate terrorism - FATF allegation

பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கும் நடவடிக்கைகளை பாகிஸ்தான் மேற்கொள்ளவில்லை - எப்.ஏ.டி.எப் குற்றச்சாட்டு