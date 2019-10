கிரிக்கெட்

விராட் கோலி பந்து வீச்சாளர்களின் கேப்டன் என சோயிப் அக்தர் பாராட்டு + "||" + Not doing captaincy when with bowlers Shoaib Akhtar passes verdict on Virat Kohlis captaincy

விராட் கோலி பந்து வீச்சாளர்களின் கேப்டன் என சோயிப் அக்தர் பாராட்டு