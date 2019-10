உலக செய்திகள்

ஐநா சபையை நடத்த பணம் இல்லை பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குட்ரெஸ் வருத்தம் + "||" + UN may run out of money by end of the month, says secretary general Guterres

