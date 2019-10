உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலில் அல்கொய்தா தலைவர் பலி + "||" + Chief of Al-Qaeda in the Indian Subcontinent, Asim Umar killed in Musa Qala district in Afghanistan’s southern Helmand province by US Forces in an air strike

ஆப்கானிஸ்தானில் விமானப்படை நடத்திய தாக்குதலில் அல்கொய்தா தலைவர் பலி