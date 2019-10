தேசிய செய்திகள்

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வருகை வெளியுறவு அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு + "||" + President of China, Xi Jinping will visit Chennai from October 11-12 for the 2nd Informal Summit between India and China.

