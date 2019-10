தேசிய செய்திகள்

கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவுக்குள் கொண்டு வர தனது தூதரக தொடர்புகளை பயன்படுத்தும் பாகிஸ்தான் + "||" + Pak using its diplomatic missions to push fake currency into India

கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவுக்குள் கொண்டு வர தனது தூதரக தொடர்புகளை பயன்படுத்தும் பாகிஸ்தான்