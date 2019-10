உலக செய்திகள்

இந்தியாவில் பொருளாதார மந்தநிலை கடுமையாக இருக்கும் என்று சர்வதேச பண நிதியம் எச்சரிக்கை + "||" + Effects Of Global Economic Slowdown More Pronounced In India IMF Chief

இந்தியாவில் பொருளாதார மந்தநிலை கடுமையாக இருக்கும் என்று சர்வதேச பண நிதியம் எச்சரிக்கை