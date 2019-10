உலக செய்திகள்

ஜெர்மனியில் துப்பாக்கிச்சூடு: 2 பேர் பலி + "||" + Two dead in shooting 'outside a synagogue' in Halle, as German police urge people to stay indoors

ஜெர்மனியில் துப்பாக்கிச்சூடு: 2 பேர் பலி