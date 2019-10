மாநில செய்திகள்

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட கர்நாடகாவை அனுமதிக்க கூடாது - முதலமைச்சர் கடிதம் + "||" + Across Cauvery Build the Megadadu Dam Karnataka should not be allowed Chief Minister Letter

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட கர்நாடகாவை அனுமதிக்க கூடாது - முதலமைச்சர் கடிதம்