சினிமா செய்திகள்

சீன அதிபர் வருகை: மத்திய அரசு சார்பில் அளிக்கப்படும் விருந்தில் பங்கேற்க நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு அழைப்பு + "||" + During Chinese President's visit Will be provided on behalf of the Central Government Attend the party Call for actor Rajinikanth

சீன அதிபர் வருகை: மத்திய அரசு சார்பில் அளிக்கப்படும் விருந்தில் பங்கேற்க நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு அழைப்பு