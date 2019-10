உலக செய்திகள்

இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு 2 பேருக்கு அறிவிப்பு + "||" + Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.

