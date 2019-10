தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில் நடப்பது ராம ராஜ்யம் அல்ல, நாதுராம் ராஜ்யம் - அகிலேஷ் யாதவ் தாக்கு + "||" + Not 'Ram Raj', it's 'Nathuram Raj' in Uttar Pradesh Akhilesh Yadav

உத்தரபிரதேசத்தில் நடப்பது ராம ராஜ்யம் அல்ல, நாதுராம் ராஜ்யம் - அகிலேஷ் யாதவ் தாக்கு