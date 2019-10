தேசிய செய்திகள்

பிரபல இசைக்கலைஞர் கத்ரி கோபால்நாத் காலமானார் + "||" + Karnataka Renowned saxophonist and Padma Shri awardee Kadri Gopalnath passed away in Mangaluru this morning

பிரபல இசைக்கலைஞர் கத்ரி கோபால்நாத் காலமானார்